Almanya'yı ayağa kaldıran rap şarkı sözleri için yargıdan karar!

Almanya'da yazdıkları şarkılarda 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi soykırımıyla ilgili bazı ifadeler bulunan rap sanatçıları Kollegah ve Farid Bang hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Şarkılarında kendi kaslı bedenlerini, Auschwitz toplama kampında kalan Holokost kurbanlarının bedenleriyle kıyaslayan ve yeni bir soykırım öneren iki rapçiyle ilgili dava açılmamasına karar verildi. Savcılıktan yapılan açıklamada sanat özgürlüğünün anayasayla güvence altına alındığını ve bir rap müzik şarkısının sözlerinin Holokost'un inkarı veya şiddete çağrı olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Düsseldorf savcılığı sözcüsü Ralf Herrenbrück yaptığı açıklamada, müzik türünün edebe aykırı, kadın düşmanı ve homofobik öğeler içerse bile bunların yargılanmaya gerekçe oluşturmayacağını söyledi.

İki rap sanatçısının şarkılarına konu ettikleri, Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampında 2. Dünya Savaşı sırasında 1.1 milyon kişi Naziler tarafından öldürülmüştü. Öldürülenlerin birçoğu Avrupa Yahudisiydi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER