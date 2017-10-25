Türkiye Alperen'e ağlamıştı! Ablasından duygulandıran proje

Servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin (11), başka Alperenlerin ölmemesi için servis içi güvenlik sistemi projesini geliştirdi. Sistemde, kontağı kapatan servis şoförünün koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basması gerekiyor. Butona basılmaması halinde 2 dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılıyor.
Türkiye, geçen Ağustos ayında servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden minik Alperen için yasa boğulmuştu. Alperen'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edilirken, dün de dört bakan Okul Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısında ortak açıklama yaparak yeni yönetmelikle okul servislerinde alınan önlemleri açıkladı.
İHA'nın haberine göre, Alperen'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin'den ise çocukların okul servislerinde unutulmasını engelleyecek proje geldi. Proje sayesinde, servis şoförü kontağı kapattıktan sonra koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basacak. Butona basılmaması halinde 2 dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılacak.
"BAŞKA AİLELER DE AYNI ACIYI YAŞAMASIN"
Yaren Sakin, "Kardeşim Alperen Ağustos ayında serviste unutularak hayatını kaybetti. Ben ve ailem çok büyük bir acı yaşadık. Başka ailelerin böyle bir acı yaşamaması için bu projeyi geliştirdim. Aracın içinde unutulma olayları genellikle şoförlerden kaynaklanıyor. Çünkü aracın içini kontrol etmeden gidiyorlar. Yaptığım projede servis araçlarının arka tarafına bir buton yerleştireceğiz. Servis şoförleri kontağı kapattıktan sonra koltukları kontrol edecek ve daha sonra bu butona basacak. Eğer basmazsa 2 dakika içerisinde alarm çalacak. Böylece şoför yeniden araca gelerek butona basacak. O sırada koltukta unutulan bir çocuk olup olmadığını da görmüş olacak" dedi.
"TÜM SERVİS ARAÇLARINDA ZORUNLU OLMALI"
Servis içi güvenlik sistemi projesini Yaren Sakin ile birlikte yürüten proje danışmanı Çağla Bulut da, "Yaren, kardeşinin hayatını kaybetmesi sonrasında servis için güvenlik sistemi projesi yapmak istediğini söyledi. Biz de hemen harekete geçerek birlikte böyle bir sistem geliştirdik. Bu bilimsel bir proje. Projemizi sergileyebileceğimiz tüm platformlara gönderebiliriz ancak bizim nihai hedefimiz Türkiye'deki tüm okul servislerinde bu sistemin zorunlu olması. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride de bulunacağız" diye konuştu.
- Alperen Sakin
- izmir
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