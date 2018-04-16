Hakkari’de yükselen altın fiyatları nedeniyle düğünler bir güne indirildi.

İHA'nın haberine göre, Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Merzan Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda işadamı Halife Özkan’ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Sağdıçlığını işadamı Halife Özkan’ın yaptığı düğün törenine İran ve Irak’tan kanaat önderleri, il ve ilçelerde iş adamları, kamu kurum amirleri ve binlerce davetli katıldı. Kadın ve erkek yüzlerce davetli, giydikleri yöresel elbiselerle mahalli sanatçılar ve dengbejlerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde kol kola girip doyasıya halay çekti.

DÜĞÜNLERİ BİR GÜNE İNDİRDİLER

İşadamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi Aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, “Bugün ailemizin son beşiği kardeşim Ramazan’ın düğünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hakkari’de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"ÇEYREK ALTIN TAKABİLDİK"

Düğüne gelen Gülşen Kılınç ise altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı damada çeyrek altın takmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kılınç, “Bugün amca oğlumun düğününe geldik. Kadınlar olarak yöresel elbiselerimizi giydik. Fakat altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik. Zaten düğünlerimizde damadın yakın akrabaları altın takar, davetliler ise zarf içerisinde para verir. Altının yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarım bir düşüş sergiler. Yoksa bu yıl düğünlerimiz bize çok masraflı olacak” şeklinde konuştu.

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