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ALTININ KİLOGRAM FİYATI GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 186 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 186 bin 400, en yüksek ise 188 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,04 düşüşle 186 bin 400 liradan tamamladı.