Altınordu'nun sırrı ekip ruhu

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, A Takım düzeyinde son 5 sezonda iki şampiyonluk yaşayıp, 3. Lig'den 1. Lig'e yükseldiklerini belirtti. TFF 1. Lig'de iki kez play-off'a çok yaklaştıklarını kaydeden Eroğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yarışmacı özelliğimizi korurken, yetiştirici kimliğimizi sürekli yükselterek Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Türkiye'nin son dönemdeki en önemli değerlerini futbola kazandırdık. Genç takımlar düzeyinde 5 sezonda 20 kupa kazanıp, ülkemizin UEFA Avrupa Gençlik Ligi'ndeki en önemli başarısını yakaladık. Genç milli takımlarımıza ise 35 oyuncu göndererek bu alanda da son dönem Türk futbolunun en başarılı kulübü olduk. Bir kalemde sayabildiğimiz bu işlerin arkasındaki temel faktör, ekip ruhuyla hareket ederek oyun sistemi ve disiplini tam olarak uygulamamızdır."
Eroğlu, Türkiye'deki "futbolcuya dayalı sistem" yerine, "futbolcunun bağlı olduğu" kendi sistemlerini kurduklarını aktararak, "Her futbolcunun, bu sistemin içerisinde özel görevleri olması ve buna kayıtsız şartsız bağlanması, daha kolay bir gelişim süreci modeli yarattı. Gelişim ise sürekli gelişimi beraberinde getirdi ki buna adapte olmayan-olamayan her oyuncu, sistem dışı kaldı." şeklinde görüş belirtti.
Futbolun sadece futbola bağlı verilerle kontrol edilemeyeceğine değinen Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bunu yaşayarak net olarak gördük. Bu nedenle sağlık ekipleri, diyetisyen ve psikologlar ile el ele vererek saha dışını da yönetebileceğimiz bir düzeni hayata geçirdik. Ve tesis… Antrenman kadar dinlenme, beslenme ve uyku gibi çok önemli değişkenleri kontrol altında tutmamızı sağladı. Tüm bunların üzerine ise gerçekten çok çalıştık. Sadece futbolcu değil, Altınordu çatısı altındaki her birey, sürekli gelişim prensibi içerisinde çok çalışarak bu noktaya ulaştık. Bu nedenle, başarı tablosu altına "Biz" imzasını gururla atabiliyoruz."
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