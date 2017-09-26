Harç makinesi 16 yaşındaki çocuğun bacağını kopardı

Amasya'da bir inşaatta, harç makinesinin içine bacağını sokan 16 yaşındaki çocuğun bacağı koptu.

İHA'nın haberine göre, geçen hafta Van'dan Amasya merkeze bağlı Ziyaret beldesindeki bir inşaatta çalışan ağabeyinin yanına geldiği iddia edilen 16 yaşındaki Cahit D. tamir edilmeye çalışılan harç makinesinin içine girdiği esnada bacağını makinenin dişlisine kaptırdı. Bacağının kopması sonucu kanlar içinde kalan Cahit D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan Cahit D., daha sonra tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Konya'daki bir hastaneye nakledildi.

Jandarma ekipleri kazanın olduğu alanda inceleme yaptı.