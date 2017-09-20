Amazon nehrini kanosuyla geçmek isteyen İngiliz kadın 'öldürüldü'

Brezilya polisi, Amazon Nehri'nin kuzeyindeki Solimoes bölgesini kanosuyla geçerken kaybolan İngiliz maceraperest Emma Kelty'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Amazonas eyalet polisi, eşyalarını çalmak için 43 yaşındaki Londralı kadına saldırdığı belirtilen 17 yaşlarındaki üç şüpheliyi gözaltına aldı.
Emma Kelty'nin öldürüldüğü Brezilya'nın kuzeyindeki Amazonas'ta eteklerinde bulunan Solimoes nehri, uyuşturucu kaçakçılığı ve korsan saldırılarıyla tanınıyor.
Sorgu sırasında zanlılardan biri, eşyalarını çaldıktan sonra Kelty'i silahla iki kez vurduklarını ve ardından nehre attıklarını itiraf etti.
Amazonas polisi, hırsızların Kelty'nin iki cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve GoPro kamerasını satmaya çalışırken yakalandıklarını söyledi.
Londra'daki bir ilkokulun müdüresi olan Kelty, Amazon nehri boyunca 42 gündür gerçekleştirdiği seyahatinden anıları, Twitter hesabından paylaşıyordu.
Sıkı bir maceraperest olarak bilinen kadının ailesi, Kelty'nin Güney Kutbu'ndan Pasifik Kıyıları'na daha önce de birçok zorlu macerayı atlattığını belirtti.
Kelty, 13 Eylül'de Twitter'dan yaptığı son paylaşımda "50'ye yakın adamı ellerinde tüfek ve oklarla botların içinde" gördüğünü anlatmıştı.
Facebook hesabından 10 Eylül'de yaptığı açıklamada ise, "Coari'nin yaklaşık 100 km uzağındayım, büyük ihtimalle botumu çalacaklar, hatta öldürüleceğim. Harika!" ifadelerini kullanmıştı.
Bölgeden geçmeyi başaran kadın ardından "Başardım, iyiyim" mesajını paylaşmıştı.
Şubat ayında BBC'ye bir röportaj veren Kelty, Amazon macerası öncesindeki hazırlıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
"Önemli olan, riskleri azaltabilmek. Bir süredir savunma dersleri alıyorum, en azından tehlikeli bir durum olursa hazırlıklıyım."
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