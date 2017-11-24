Amazon Türkiye'ye geliyor

Amazon.com hakkında uzun süredir konuşulan Türkiye macerası gerçekleşmek üzere. Haberini Türkiye'deki e-ticaret sektörü içerisinden kaynaklara dayandıran Çağatay, dev firmanın 2018 Temmuz'da Türkiye pazarına gireceğini açıkladı.

— Ali Cağatay (@AliCaatay) November 24, 2017

Amazon.com'un önce kendisinin geleceği, arkasından da sektörde bazı satın almalar yapacağı belirtiliyor.

Piyasa değeri 565 milyar dolar olan Amazon, geçtiğimiz aylarda ABD'nin organik gıda devi Whole Foods Market'i 13.7 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Öte yandan Amazon.com, Mart ayında Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Souq'u da satın almıştı. Souq için Emaar'la girdiği rekabet kazanan Amazon böylece Ortadoğu online perakende pazarına çok kuvvetli bir giriş yapmış oldu.