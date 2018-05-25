Amazon'un sanal asistanı Alexa özel sohbeti kaydedip birine yolladı

ABD'de bir çift, bir gün Amazon'un yapay zekalı sanal asistanı Alexa için "kesin şu an bizi dinliyordur" diye şaka yaptıklarında, gülüşmeleri bir anda kesildi.
Haklılardı. Alexa onları dinleyip seslerini kaydettiği gibi, bir de telefon rehberlerinden rastgele bir kişi seçip kaydı yollayıvermişti.
Portland eyaletinin Oregan şehrinde yaşanan olay, Danielle ve kocasını şaşkına uğrattı.
Amazon yetkililerinin bu nadir yaşanan olaya bir açıklaması var elbet. Ancak, önce soyadını paylaşmak istemeyen Danielle'den hikayeyi dinleyelim.
ABD'de yayınlanan ABC televizyonuna konuşan Danielle, her şeyin eşinin iş arkadaşından gelen ani telefonla başladığını söyledi.
Arkadaşı, çiftin evlerinde kaydedilmiş bazı ses dosyalarının kendi telefonuna gönderildiğini söylüyordu.
Danielle'in eşi, iş arkadaşına ilk başta inanmadı ama karşı taraf "Duydum işte, oturmuş 'ahşap döşeme mi yaptırsak?' diye konuşuyordunuz" deyince, çift şaşkına uğradı.
Ürkütücü değil mi? Bugün ahşap döşeme, yarın daha kişisel konular...
Alexa, Amazon'un piyasaya sürdüğü, sesli komut hoparlörü Echo'nun asistanı. Tüketiciler evlerinde kullandıkları yapay zekalı Alexa'ya bazı komutlar vererek müzik çalıyor, sipariş verebiliyor, alarm kuruyor, yemek tarifi alıyor, ışıkları açıp kapattırıyor...
Apple'ın Siri özelliği ile Google Asistan gibi sesli komut cihazları, Alexa'nın dişli rakipleri arasında.
Biz de Amazon'u arayıp "Böyle bir şey nasıl olur?" diye sorduk.
Amazon'dan bir yetkili, yapay zekanın arka planda 'Alexa' kelimesine benzer bir ses duyup uyandığını söylüyor.
Sözcünün açıklaması şöyle:
"Çiftin sohbetinin devamını 'mesajı gönder' talebi diye algılamış. Bir noktada Alexa hoparlörden sesli olarak 'Kime?' diye sormuş. Arkada dönen sohbetteki bazı kelimeleri de telefon rehberlerinden bir isim olarak algılamış."
Peki, buraya kadar fena değil. Sonra ne olmuş?
"Alexa daha sonra gönderilecek kişinin ismini telafuz edip 'Bu kişi mi?' diye sormuş. Yine sohbette geçen kelimelerden birini 'Doğru' diye algılamış.
"Yaşanan, çok nadir görülen türden bir olay ama böyle bir şeyin yaşanmaması için bütün olasılıkları değerlendiriyoruz."
Diyorsunuz?!
Sakin olup, bir düşünelim. Akla gelen açıklama şu:
Danielle, evlerindeki Alexa'nın hiçbir sesli uyarı vermediğini, harekete geçtiğini bile anlamadıklarını söylüyor.
Belki de çift, ahşap döşeme sohbetine kendilerini öyle bir kaptırdı ki, Alexa'nın bazen çok kısık çıkan sesini duyamadı bile.
Öte yandan yaşanan olay, yapay zeka destekli sesli asistanların dış etkenlere ne kadar duyarlı olabildiğini bize hatırlatıyor.
Özellikle de Alexa gibi sahiplerinin özel hayatına burnunu sokabilen türden cihazlara dikkat etmek gerek.
Neyse ki Alexa'nın bir dönem durduk yere attığı korkunç kahkahalardan kurtulduk.
En azından artık halimize gülmüyor.
https://twitter.com/CaptHandlebar/status/966838302224666624
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