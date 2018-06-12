Ambalaj sektörünün büyümesi İSO 500'e yansıdı

Sektörün, geçen yıl 27 firma ile temsil edildiği listede, bu yıl 29 firma yer aldı. Bu firmaların 17'si, sektörün en önemli temsilcisi olan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi.

Firmaların başarılarını değerlendiren ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, yoğun rekabet yaşanan sektörde firmaların önemli başarılar kaydettiklerini dile getirdi. Listede yer alan tüm üreticileri tebrik eden Sarıbekir, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla kapasite fazlası olan ve yoğun rekabetin yaşandığı sektörde, firmaların başarılı çalışmalarının devam edeceğine inandığını söyledi.

İSO Birinci 500'de yer alan firmalar hakkında bilgi veren Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında; İSO ilk 500’de yer alan firmaların sayısının 27’den 29’a çıktığı; bu 29 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışların yaklaşık yüzde 54,48 arttığı; dönem karlarının yüzde 19,92 azaldığı; ihracatlarının yüzde 18,73 ve çalışan sayılarının ise yaklaşık yüzde 24,66 arttığı görülüyor. Geçen yıl İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firmalarımızın üretimden satışları yüzde 2,9; dönem karları yüzde 0,9; ihracatları yüzde 1,2 ve çalışan sayıları ise yüzde 1,9’unu oluşturmuştu."