Amerikalı bilim insanlarının yayınladığı rapora göre hipertansiyon hastası olabilirsiniz!

Amerika'da pazartesi günü yayınlanan yeni yönergelere göre tüm Amerikalıların neredeyse yarısı (yüzde 46) şimdi hipertansiyon kategorisinde...

Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Kardiyoloji Birliği ve diğer dokuz sağlık meslek örgütü tarafından ortaya konulan yeni parametreler, hipertansiyon sınırının 140/90'lardan 130/80'e çekildiğini gösteriyor. (Büyük tansiyon 13, küçük tansiyon 8)

Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Merkezi'nden Prof. Dr. William White, “İyi kontrol edilen bir kan basıncı olarak kabul edilen 130/80 kan basıncının, evre 1 hipertansiyon tanısı olması insanları şaşkına çevirecek" dedi.

103.3 MİLYON KİŞİ YÜKSEK TANSİYON SINIFINDA YER ALACAK

"Bu, ABD'deki yetişkin kadınların yüzde 50'sini, erkeklerin yüzde 38'ini kapsıyor. Bundan etkilenen çok sayıda insan var” diyen Prof. Dr. William White, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce üç Amerikalıdan birine hipertansiyon teşhisi konuluyordu ancak şimdi yüzde 14 daha fazla kişiye tanı konulacak. Rapordaki yeni kurallar, 103.3 milyon kişiyi yüksek tansiyonlu olarak sınıflandırırken, önceden sadece 72.2 milyon Amerikalı bu kategoride yer alıyordu.

Prof. Dr. White, yeni tedavi kılavuzunun, doktorlarda hastalara nasıl tavsiyede bulunmaları gerektiği konusunda bazı kafa karışıklığı olabileceğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm hastalara yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilse de, sadece küçük bir kısma ilaç tedavisi verilecek. Hastanın tuz tüketimi, egzersiz yapması, yeterli miktarda uyuması, potasyumdan zengin meyve ve sebze tüketmesi de doktorların gözlemlediği faktörler arasında yer alacak.

"HEKİMLER ARASINDA TARTIŞMAYA NEDEN OLACAK"

Yeni yönergeler normal tansiyonu 120/80'den az olarak tanımlıyor. Sistolik basınç (ilk sayı) 130 ila 139 arasında ve diastolik basınç (ikinci sayı) 80 ila 89 arasında olduğunda bu, evre 1 hipertansiyon olarak kaydedilecek. Sistolik basıncın en az 140 ve diastolik basıncın en az 90 olması durumunda ise kişi evre 2 hipertansiyon hastası olmuş olacak.

Prof. Dr. White, bu yönergelerin hekimler arasında tartışmaya neden olacağını vurgulayarak, "Doktorlar yıllarca normal tansiyon olarak bildikleri verilere göre hastaları tedavi edecek" dedi.

Türk uzmanlar, ABD'de yayımlanan kılavuzu HABERTURK.COM'a değerlendirdi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun:

“TANSİYON NE KADAR DÜŞÜKSE O KADAR İYİ”

“Tansiyon sinsi bir hastalıktır. Tansiyondaki en büyük sıkıntı, toplumumuzun tansiyon hastası olduğunun farkında olmaması... Amerika'da yapılan çalışma şunu gösterdi; tansiyon hastalarının yüzde 50'si tansiyon hastası olduklarının farkında değil. Tansiyon hastası olduğunun farkında olanların yüzde 50'si ideal tedaviyi almıyor, sadece geri kalan yaklaşık yüzde 15-20 arasındaki hasta grubu tedavi alıyor. Maalesef ki bizim toplumumuzda şöyle bir algı var; 'tansiyon bana iyi geliyor, ben kendimi daha iyi hissediyorum'. Ama bu iyi hissetme durumu daha sonra göz problemleri, böbrek problemleri, aort damarında yırtılma ve beyin kanamalarıyla ortaya çıkıyor. Amerika'da yayınlanan çalışma, 'the lower the better' diyor yani tansiyon ne kadar düşükse o kadar iyi.

Özellikle hastalar diyabetliyse, tansiyonu ne kadar aşağıya çekersek diyabete bağlı komplikasyonların, kardiyovasküler olayları da aşağıya çekmiş oluruz. Halk arasında tansiyon sınırı 140/90 iken artık büyük tansiyon 13'e çekildi. Kişi, diyabet hastasıysa da büyük tansiyonu 11'e çekmenin, diyabete bağlı komplikasyonları ve kardiyovasküler olayları azalttığına dair yeni yayınlar çıktı.”

900'DEN FAZLA BİLİMSEL ÇALIŞMA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Okuyan:

“Kardiyoloji camiası bu tür kılavuzlara çok itibar eder çünkü bu kılavuzlar şahsi görüş belirtmez, birçok çalışmanın deneyimli bilim insanları tarafından değerlendirilerek son şeklinin verildiği tavsiye niteliğinde, tamamen bilimsel ve kanıta dayalı, güvenilirliği ve kabul edilirliği olan önemli kılavuzlardır. Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Birliği ve 9 farklı sağlık örgütünün her beraber hazırladığı bu kılavuz hazırlanırken daha önce yayımlanmış 900'dan fazla bilimsel çalışma göz önünde bulunduruldu. Bu kılavuzlar bizler için çok bağlayıcı... Bizler bunları çok yakından takip etmek durumundayız ve takip ediyoruz da...

BU KILAVUZ NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Bu kılavuzdaki en büyük değişiklik evrelemerlerle ilgili... Bu evrelemeleri dikkate aldığımız zaman erişkin nüfusun yarısının yüksek tansiyon kategorisine girdiğinizi görüyoruz. Yeni klavuza göre 130/80 mmHg yüksek kabul ediliyor, eski klavuzda 140/90 yüksek kabul ediliyordu. Bu sınıflamaya göre toplumun yaklaşık yarısına yakınının yüksek tansiyon sınırında olduğunu değerlendirebiliriz.

Peki, 130/80 değerle gelen hastayı hemen tedavi etmek mi gerekiyor? Kılavuz, bu kişilere tedavi vermekten ziyade bunun farkında olmak gerektiğini, hastaya öncelikle yaşam stili değişikliğini mutlaka empoze etmek gerektiğine değiniyor. Buna göre; abur cubur tüketimi kısıtlanmalı, kişiler düzenli egzersiz yapmalı, stresten uzak durmalı, gevşeme metodları bulmalı, düzenli uyumalı, işlenmiş-dondurulmuş gıdalardan uzak durmalı, potasyum içeriği yüksek olan sebze ve meyve tüketmeli yani tansiyon ilaç dışı yöntemlerle tedavi edilmeli.

HASTAYA İLAÇ BAŞLAMADAN ÖNCE...

Hastaya ilaç başlanırken, öteki risk faktörleri de göz önünde bulunduruluyor. Örneğin daha önce diyabeti olan, kalp krizi geçirmiş veya kalp yetersizliği olan bir hastada ilaç başlama sınırı 125 olabilir ama bu tür sorunları bulunmayan hastada tansiyonu 140/90 görüp hiç ilaç başlamayabiliriz. Hastanın diğer risk faktörlerini göz önünde bulundururak, ilaç vermek lazım, ilaç sadece hastanın tansiyonu düşsün diye verilmiyor. Zaten bu hastaların büyük kısmında semptom olmuyor; sinsi bir şekilde ilerliyor. İlacı şu yüzden veriyoruz; uzun vadede vücuda kalıcı olumsuz etkiler yapmasın diye...

Türkiye'de yüksek tansiyon görülme sıklığı oldukça yüksek. Bu sınıflamayı baz alırsak erişkin nüfusun yarısından fazlasının bu marjlarda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim hatta tüm nüfusu göz önüne alırsak nerdeyse toplumumuzun yarısının yüksek tansiyon sınırı içerisinde olduğunu söylemek mümkün."

Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr Beytullah Çakal:

“SAĞLIKLI İNSANIN TANSİYON DEĞERİ 120/80 OLMALI”

“Amerikan Kalp Cemiyeti'nin en son yayınladığı kılavuza göre artık sağlıklı bir insanda istediğimiz tansiyon değeri; 120/80'in altında olmalı. Bunun üzerindeki değerler yüksek tansiyon olarak değerlendirilmeye başlandı ve daha önceden tansiyon hastası olup ilaç kullanan kişilerde tansiyon değerinin 140/90'ın altına çekilmesi hedeflenirken artık şu an itibariyle önerilen tansiyon hastası olup ilaç kullanan kişilerde tansiyon hedefinin 130/80'in altına düşürülmesi gerektiği yönünde...

Yapılan tüm çalışmalar gösterdi ki son 20 yılda kalp ve damar hastalıklarında çok büyük bir artış gözlemlendi. Dünyada hastalık kaynaklı ölümlerin üçte biri kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Türkiye'de tansiyon hastalığına bakacak olursak yaklaşık Türkiye'deki tansiyon hastası sayısı 15 milyon civarında fakat buna rağmen hastalıkla ilgili farkındalık seviyemiz düşük. Hipertansiyon hastalarının yarısı, yüksek tansiyonun organlara zarar vereceğini bilmeden yaşıyor. 18 yaş ve üzeri nüfusa baktığımız zaman hipertansiyon sıklığı yaklaşık nüfusun yüzde 30'unu etkilemektedir. Erkeklerde bu oran yüzde 28; kadınlarda da yüzde 32 düzeyindedir.”