Amerikalılara en fazla el aletleri sattık

Amerika’nın Las Vegas kentinde düzenlenen bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri (BAKİEL) malzemeleri fuarı International Fastener Expo 2017, devlerin buluşmasına sahne oldu. 17-19 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 22 farklı ülkeden 560 firmanın katıldığı fuarı dünya genelinden 8 bin 300 kişi ziyaret etti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB) organizasyonunda fuara katılan İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birçok ülkenin katılımcılarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Tecdelioğlu, Türkiye’den fuara katılan Emek Perçin ve Endüstriyel Bağlantı Elemanları, KEBA Bağlantı Sistemleri, Has Çelik ve Norm Cıvata’nın stantlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

MİLLİ KATILIM İÇİN ARAŞTIRMA

International Fastener Expo Fuarı’nın bağlantı elemanları ve kilit sektörlerinde; üreticilerin, distribütörlerin, satın alma, tasarım ve karar vericilerin bir araya geldiği bir platform olduğuna dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, “Sonraki senelerde Türk firmalarının milli katılım organizasyonu kapsamında katılımlarını ve sektör açısından pazar potansiyelini değerlendirme imkanımız oldu. 35 bin metrekarelik sergileme alanı bulunan fuar, Las Vegas Convention Center’da yılda bir kez düzenleniyor. Gelecek yıl 09-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek fuara, ABD’de depolama ve servis hizmeti sağlayabilecek firmalarla birlikte milli katılım yapılmasının faydalı olacağı düşünüyoruz” dedi.

İHRACAT İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTI

Sektörün en önemli fuarlardan biri olan Fastener Expo’ya milli katılım yapan Çin, Tayvan, Kore ve Hindistan stantlarının yanı sıra Pacific West Fastener Association, Industrial Fasteners INC. ve National Fastener Distributors Association gibi dernek ve kuruluşların stantlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Tecdelioğlu, “İlgili kişilerle iletişim kurarak ihracat için ortam hazırladık. Fuar sonrası tüm sektörel derneklere İDDMİB ve Türkiye hırdavat sektörü tanıtım broşürleri gönderdik” diye konuştu.

AMERİKALININ EL ALETLERİ TÜRKİYE’DEN

ABD pazarı hakkında da görüşlerini paylaşan Çetin Tecdelioğlu şu noktalara dikkat çekti:

“Bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri gibi geleneksel sektörlerde bir dönüşüm yaşanmış, yurt dışında daha düşük maliyetli üretim yapılabilecek merkezler tercih edilmiş. Ayrıca distribütör ve temsilcikler ağıyla geniş çapta ürün ülkeye ithalat yoluyla giriyor. ABD’nin Türkiye’den yaptığı bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri sektörüne yönelik ithalat dünyadan yaptığı genel ithalatla kıyaslandığında, 2014’te yüzde 0,3, 2015 ve 2016’da yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. ABD bu dönemde Türkiye’den en fazla el aletleri ithal etti.”

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Çetin Tecdelioğlu