Gwen Stefani’nin seksapelinden hiç şüphe yok. Ama sevgilisi Blake Shelton’ınki tartışılır. Tartışılıyor da zaten. People Dergisi, geleneksel “Yaşayan En Seksi Erkek” seçimini yaptı ve country şarkıcısı Shelton gıdı ve göbeğiyle sadece Gwen Stefani’nin pek seksi bulduğu ilk erkek oldu. Geçen yılın en seksi erkeği “The Rock” lakaplı Dwayne Johnson’dı; yani hızlı bir şekilde zımbadan hımbıla geçildi. Eski bir profesyonel güreşçi olarak insanı kas bombardımanına tutan “The Rock”, Forbes Dergisi’ne göre geçen yıl 64.5 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan aktörüydü. Bu da adama seksapel katmış olabilir tabii. HT Pazar'dan Ayşe Özek Karasu'nun haberi...

Fakat geçen yıla kadar erkek seksapelinde kas değil tarz kriterinin ağır bastığı kesin. Sean Connery’den Johnny Depp, Pierce Brosnan, Richard Gere, Denzel Washington, John Kennedy Jr., George Clooney ve Channing Tatum’a kadar uzanan listeyi gözünüzün önüne getirin.

Sosyal medyadaki Amerikan yorumlarına bakılırsa, 2017’nin en seksi erkeği onurunun Blake Shelton’a verilmesi tam anlamıyla şaka gibi. Zamanında, rahmetli Ahmet Mete Işıkara da Türkiye’nin en seksi erkeği olmuştu ama gerçekten şakadan ibaretti. O deprem günlerinde yarı ciddi muamelesi yapılsa da...

People Dergisi ise seçiminde ciddi. “Medyaya güven artık yerle bir” izlenimi veren alaycı tweet’ler de öyle. İşte bazıları...

Adı Blake Shelton olan adamların bile en seksisi değil.

Trump başkan, Shelton en seksi erkek, (reality show kızı) Snooki de Nobel konuşmasını hazırlıyor.

FBI devreye girmeli, bu işte Kremlin parmağı olabilir.

Olsa olsa mangal başındaki en seksi boşanmış baba olabilir

Büyük bir çoğunluk da, yeni James Bond olması için çok sıkı destek alan İngiliz aktör Idris Elba’nın en seksi erkek seçilmesi gerektiği görüşünde.

KISKANAN ÇATLASIN

People’ın seçimi bugüne kadar hiç böylesine tartışılmamıştı. Sadece sıradan sosyal medya kullanıcıları değil, şöhretler de topa daldı. Örneğin 2008’in en seksi erkeği Hugh Jackman Twitter üzerinden, Shelton’a ‘alçakgönüllü davranması’ uyarısında bulundu. O da, “Teşekkürler, yakışıklı ortağım. Öğüdünü tutarım” cinsinden bir yanıt verdi. Ama attığı tweet’ler hiç de alçakgönüllü değildi. #donthatemebecauseimbeautiful (güzel olduğum için benden nefret etmeyin) etiketiyle, yediği içtiği her şeyin çok seksi olduğuna dair yazdı da yazdı. Hatta hıçkırık sesinin bile çok seksi olduğundan dem vurdu. Yeni unvanıyla hafiften dalga geçiyor gibi görünmek istese de, daha çok böbürlenme olarak algılandı.

People Dergisi’ne de şöyle konuştu: “Unvanı kabul etmem için Gwen beni ikna etti. ‘Yoksa hayat boyu pişman olursun’ dedi. Ben de ‘Hayatım boyunca çirkin oldum. Bir yıllığına seksi olacaksam, kabul ediyorum’ dedim. Hugh Jackman gibi alçakgönüllü davranmayı da düşünmüyorum. Çünkü bu unvan yüzünden insanlar benden nefret edecek. The Voice’da, orada burada her konuşmada gündeme getirecekler. Bir başkasına devredinceye kadar unvan benimdir.”

SEMPATİ-ANTİPATİ

Blake Shelton, country müziğinin süperstarlarından, milyonlarca hayranı, yığınla ödülü var. Voice Amerika’da jüri üyesi olarak da çok seviliyor. Ama bugüne kadar asla bir kadın fatihi olarak görülmedi. Genelde, Oklahomalı her country’ci gibi oduncu gömleğiyle dolaşıyor ama öyle oduncu cazibesi de yok. Gwen Stefani, Gavin Rossdale’den; Blake Shelton da kendisi gibi country’ci Miranda Lambert’ten boşandıktan sonra birbirlerini buldular. Birlikte şarkı söylerken, selfie’ler paylaşırken, Shelton sevgilisinin çocuklarını kliplerinde oynatırken filan sempatik, kimyası tutan bir çift görüntüsü veriyorlar.

Sempati tamam da bir de antipati meselesi var en seksi erkek bahsinde. Blake Shelton’un, eşcinseller ve iyi İngilizce konuşamayan azınlıklarla ilgili kaba saba esprileri bir bir deşilip sandıktan çıkarılıyor şimdi. Örneğin bir ödül gecesini sunarken, Taylor Swift - Jake Gyllenhall ilişkisiyle ilgili “Brokeback Mountain” esprisi yapması gibi. Ya da; “Sırada önümdeki adam latte siparişi verdi, oysa hiç gey gibi durmuyor” şeklinde attığı homofobik tweet’ler... Bunların tamamı için özür dilemekle birlikte, “Mizah işimin bir parçası. Sözlerim uygunsuz olabilir ama asla nefret mesajları değil” dedi.

En seksi erkek seçimine itiraz edenlerin atladığı bir nokta var. Blake Shelton, bir TV röportajında şu cümleyi sarf ediyor: “Bir süreliğine evden ayrılıp Nashville’de kalmak zorundayım. Oklahoma’da olamadan, ava çıkmadan balığa gitmeden nasıl yaparım bilemiyorum. Tanrı beni böyle yaratmış...”

İyi de, o hayvanları da Tanrı yaratmış. Avlanan hiçbir erkek seksi olamaz!

Tebrikler azınlıkta

Bir iki country şarkıcısının (mecburi) tebrik tweet’lerinin yanı sıra Gwen Stefani de, “Ben zaten yaşayan en seksi erkekle çıktığımı biliyordum” diye yazdı sevgilisi Blake Shelton için.