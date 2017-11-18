Amiens: 1 - Monaco: 1

Ligue 1'in 13. haftasında Monaco, Amiens'e konuk oldu.



Ev sahibi Amiens, 31. dakikada Serge Gakpe'nin golüyle 1-0 öne geçti, bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Monaco, 1 puanı 67. dakikada Stevan Jovetic'in golüyle aldı.

Mücadelenin ardından Monaco 29 puanla 2. sırada yer aldı. 12 puanlı Amiens ise 17. sırada kaldı.

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