FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize eden beyin takımı 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu ana darbe davasında eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in savunması tepki çekti.

"Yurtta Sulh" adlı whatsapp grubuna dahil edildiğini ve ordaki mesajları kendisinin değil de firari sanık tarafından atılmış olabileceğini söyledi. Ardından da dosyası ayrılan bir başka sanığın savunmalarında mahkemeyi yanılttığını iddia etti. Mahkeme başkanı ise, "Savunmandaki bazı sözlerin maksadını aştığını düşünüyorum. Kimsenin bizi yanılttığı yok. Kimse bizi yanıltamaz" diye tepki gösterdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize eden beyin takımı 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı ana darbe davasında tutuklu eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, mütalaaya karşı savunma yaptı.



"DARBE DEĞİL, BİLGİLENDİRME TOPLANTISIYDI"

Aldatılarak olaylara bulaştırıldığını söyleyen Gürler, 13-14 Temmuz tarihlerindeki toplantıların darbeye hazırlık toplantısı olmadığını savundu. Yapılan toplantının bilgilendirme toplantısı olduğunu belirten Gürler, olay gecesinde ise Selimiye Kışlası 1. Ordu Karargahı'nda olduğunu ve herhangi bir emir vermediğini de kaydetti.



"BİR KISMINI BEN ATMADIM, FİRARİ SANIK ATMIŞ OLABİLİR"

Eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, darbe girişimi gecesi saat 21.15 gibi "Yurtta Sulh" adlı whatsapp grubuna dahil edildiğini gördüğünü ve yoğun bir mesaj akışı olduğunu belirterek, "Gruptaki telefon numalarını görebiliyor ancak hiç birisinin ismi bende kayıtlı olmadığı için mesaj geldiğinde kimden geldiğini göremiyordum. İçinde bulunduğum hengame nedeniyle gelen mesajları birebir takip edemedim. Toplamda 15 anlamlı mesajla gruba dahil olduğum görülmektedir. Aldatıldığımın farkında olmadığım için bu mesajları emir komuta sistemi içinde normal görevimi yapıyor düşüncesiyle attım. Bir kısmını da ben atmadım. Teknik olarak benim cep telefonumdan yazılmış. Kabul etmemek çok mantıksız gibi görünmekle birlikte bu mesajları ben atmadım. Atmış olsam kabul ederdim. Telefonuma başkası tarafından yüklenmiş olabileceği ya da günahını almak istemem ama firari olan Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından atılmış olabileceğinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum" dedi.



MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Sanık Gürler üzerinde ele geçirilen 1 doları kabul etmediğini, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmadığını belirterek, dosyası ayrılan tutuksuz sanık Erdal Öztürk'ün ise savunmalarında mahkemeyi yanılttığını iddia etti. Gürler'in savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı, sanığa yönelik, "Savunmandaki bazı sözlerin maksadını aştığını düşünüyorum. Erdal Öztürk savunmasını yaptı. Kimsenin bizi yanılttığı yok. Kimse bizi yanıltamaz" dedi. Mahkeme başkanının bu sözlerine duruşmaki şehit yakınları alkışla destek verdi.

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