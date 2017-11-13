Metin Asağ’ın, “Osmanlı Kayıp Hazineleri” sergisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık, Türk tarihi ve kültürel sanat geçmişine ışık tutuyor özellikle renk, desen ve form özellikleri bakımından, geniş bir dönemden izler taşıyor.

Osmanlı Kayıp Hazineleri sergisi,19. Yüzyıl ortalarında batılı seyyah ve oryantalistlerin Anadolu'dan eser toplama çılgınlığı ve pek çok İslami eserin yurt dışına kaçırılmasına yaşayan Anadolu’nun yitik mirası eserlere, dikkat çekiyor.

İrili ufaklı binlerce eser arkeologlar, araştırmacılar ve turistler tarafından yağmalanmış, bazı eserler ise yabancılara Osmanlı padişahları tarafından hediye edilmiştir. Mesela, Beyhekim Camii’nin çini mozaikli mihrabı Almanya'nın Konya Konsolosu Dr. J. H. Loytvedin tarafından onarım bahanesiyle numaralandırılarak yurt dışına kaçırılmıştı.

Metin Asağ, erken dönem Anadolu Türk, Selçuklu, Bizans, İran mimarilerinin Osmanlı ile kurduğu ilişkilerin farklı kültürel çevrelerden nasıl etkilendiğini ve medeniyetin nasıl geliştiğini anlatıyor.

Osmanlı sultanlarının saltanat sembolleri, şahsi eşyaları, tören kaftanları, elbise koleksiyonları ve saray yaşamı ile ilgili, tuval üzeri yağlı boya tekniğinden oluşan çeşitli ebatlarda ortalama 30 adet eserin yer aldığı Osmanlı Kayıp Hazineleri sergisi, 15 Kasım - 10 Aralık 2017 tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.