Anayasa Mahkemesi'nden 'sendikal hak' kararı

Yüksek mahkemenin, Anıl Pınar ve Ömer Bilge adlı çalışanların bireysel başvurusuna ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bir sendikanın çalıştıkları şirketteki örgütlenme çalışmaları sırasında aktif görev alan, mesai saatleri dışında sendika toplantılarına katılan başvurucuların, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek iş akitleri feshedildi. Performans değil, sendikal çalışmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını savunan başvurucuların tazminat taleplerini içeren dilekçelerin ardından 1. Manisa İş Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, tanık beyanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nca düzenlenen ve işçilere sendikal baskı uygulandığı görüşünü taşıyan raporunun ardından, başvurucuların sendikaya üye olmasının engellenmesi için işten çıkarıldıkları sonucuna ulaştı.
AYM'YE BAŞVURDULAR
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise bu yöndeki kararı bozarak, başvuruculara bir yıllık brüt ücretleri tutarında tazminat ödenmesine yönelik hükmü de ortadan kaldırdı. Daire, iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayanmadığı yolunda mahkemenin ulaştığı kanaati yerinde bulsa da başvuranların iş sözleşmelerinin sendikal faaliyet nedeniyle feshedildiğinin yeterli ve inandırıcı delillerle ispatlanmadığı görüşünü açıkladı. Kararın ardından iki işçi Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruda bulundu.
"SENDİKAL HAKKIN İHLALİ" İDDİASI KABUL EDİLEBİLİR BULUNDU
Yüksek Mahkeme, başvuruya ilişkin yapılan değerlendirmede, mahkemenin delil ve olguların değerlendirmesi sonucu elde ettiği ve detaylı olarak gerekçelendirilen kanaate dayanan hükmünün daire tarafından gerekçesiz şekilde bozulduğunu belirtti.
Sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, kararın bir örneğini yeniden yargılama yapılmak üzere Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine ve başvurucuların tazminat taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verdi.
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