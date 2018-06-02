Melankolik, romantik ve kimi zaman da mutlu... Şarkıları milyonlarca kez dinlenen, Avustralyalı folk rock ve indie pop ikilisi Angus & Julia Stone geliyor! İlk üç albümleriyle Platinum satış istatistiklerine ulaşan ve “Big Jet Plane” şarkısıyla listelere giren kardeşler 11 Temmuz’da Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’ne sahne alacak. Öncesinde sorularımızı yanıtladı. HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un haberi...

Konser vereceğiniz mekânın web sitesinin açıklama kısmında “Angus & Julia Stone kardeşler, bir yaz akşamı retro filtreli bir melankoli yaşatmak için sevenleriyle buluşacak” yazıyor. Gerçekten öyle mi?Bu açıklamaya sizin yaklaşımınız nedir?

Müzik, kelimelerle açıklanması zor bir şey. Bir konser umduğunuzdan çok daha farklı bir yerde, bambaşka hislerle başlayıp bitebilir. Bu açıklamayı kim yazdı bilmiyorum. İlk kez konserimiz hakkında böyle bir açıklama duyduk. Benim hislerimle örtüşmese de dediğim gibi herkes için farklı olabilir.

Albüm satış rekorları kırdığınızda nasıl hissettiniz?

Şanslı. Biz konser vermeye ve yeni şarkılar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü yapabileceklerimiz bunlar. Geri kalan şeyler ise bizim elimizde değil. Bu durum biraz şans ve sıkı çalışmanın birleşimi...

Sahnede ikili olmak, daha doğrusu kardeş olmak nasıl bir avantaj ve dezavantaj?

Sahnede aşina olduğumuz bir konfor var. Diğerleri ne hisseder diye düşünmeyip bir şeyleri anlamaya ve yeni şeyleri denemeye olanak sağlıyor.

Indie müzik muazzam bir yükseliş yaşadı şimdiyse hip hop ve elektronik müzik trend. Kalıcılık zor... Popülerlik gibi kaygılarınız var mı?

Hayır. Müzik, içinde bulunduğu endüstriden farklı. Müzik endüstrisi, bir dönem dönem popüler olan trendlere ve tarzlara sahip. Tıpkı moda endüstrisindeki gibi.. Biz yeni sözler yazıp müzik yapmayı seviyoruz. Elimizden geldiğince buna devam edeceğiz.

Müzik dışında ne yaparsınız?

Doğada yürümeyi çok seviyoruz. Doğadan çıkan seslere âşığız. Doğanın kendine özgü bir müzikal atmosferi var ve tüm insanlara karşı çok nazik.

Canlı performanslarınızı albümlerinizden daha çok sevenler var. Sizce fark var mı?

Canlı müzikle şarkılardaki hisleri aktarmak için daha iyi bağ kuruluyor. Kayıtlar, zamanda bir an gibi. Çoğu sefer de müziğin yazıldığı döneme ait olan anlar. Şarkılarımızı canlı olarak çaldığımızda insanlar bir süreliğine bizimle beraber oluyorlar ve biz de onlarla birlikte müziğimizin farklı unsurlarını keşfetmekte daha özgür hissedebiliyoruz.

İstanbul’daki konserinizde bizleri ne bekliyor?

İstanbul’da konser vereceğimiz için çok şanslıyız. Türkiye’deki ilk konserimiz olacak. Üstelik biz Türk yemeklerine bayılıyoruz. Favorimiz menemen! Şarkılarımızı çalarken çokça eğlenmeyi bekliyoruz. Umarız bizi dinlemeye gelenler de aynı şekilde eğlenir ve harika bir zaman geçirir.