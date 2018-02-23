Ankara'da geçen yıl, yanındaki iki kişiyle akrabalarının düğününü basan 23 yaşındaki Oğulcan A.'nın, 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 28 Ocak'ta, Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana geldi. Oğulcan A., arkadaşı Altan A. ve akrabası Caner A. ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü bastı. A., salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal A. ve Soner Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdü, Erman A.'yı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaraladı. A., salona birlikte girdiği Altan A. ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner A. ile kaçtı.

SAVCI 3'ER KEZ MÜEBBET İSTEDİ

Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dava dosyasına giren düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri ise yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Görüntülerde, Oğulcan A., salonda önünden geçen gruptan önce Celal A.'ya, ardından da kendisine yaklaşan Soner Yıldız'a ateş ediyor. Tekrar sol tarafa dönen saldırgan, yerde yatan Celal A.'ya bir kez daha ateş ediyor. Saldırgan, bu kez de Celal A.'yı kaldırmaya çalışan Erman A.'ya 3 kez ateş ediyor. Fuaye alanı birden karışıyor ve insanlar korku içinde sağa sola kaçışıyor. Olay yerinde bulunan onlarca küçük çocuk büyük bir tehlike yaşıyor. Kaçmaya çalışan bir çocuk, düşerek Oğulcan A.'nın ayağının altında kalıyor. Son anda bir kadın küçük çocuğu çekerek kurtarıyor. Rastgele ateş etmeye devam eden Oğulcan A., sonra hızla fuaye alanını terk ediyor. Bu sırada yanında bulunan Altan A. da kaçarken belindeki silaha elini atıyor. Düğün salonu girişinde elinde tabancaya bekleyen Caner A. ise, Oğulcan A. ve Altan A.'nın kaçmalarına yardım ederken kamera görüntülerine yansıyor.

SALONDA DA PANİK YAŞANDI

Fuaye alanında yaşanan olay sırasında hemen bitişiğindeki salonda halay çekerek eğlenen yüzlerce kişi, silah sesleri üzerine bir anda sağa sola kaçışıyor. Korunmak isteyenler kendilerini masaların altlarına ve duvar diplerine atıyor. Ölenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi ve olay sonrası saldırıya uğrayanların karga tulumba taşınması da kameraya yansıyor.

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