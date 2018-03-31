Ankara'da Kızılay - Batıkent yönünde hat bakımı amaçlı çalışan iki metro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi.



Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

— Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) March 31, 2018

— Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) March 31, 2018

— Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) March 31, 2018

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