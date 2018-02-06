Ankara'da okul servisinden inerek aniden yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan miniğin ailesi, servis çalışanlarının ihmali olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.00 sıralarında Keçiören Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğrencileri evlerine götüren servis aracı, 8 yaşındaki Aleyna Erkan'ın 431. Cadde üzerindeki evinin önüne geldiğinde durdu. Çocuk yanında birisi olmadan cadde üzerinde indi. Tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan minik kıza o esnada cadde üzerinde seyreden ticari otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere yığılan Erkan yaralandı. O anları evinin balkonundan gören annesi can havliyle kızının yanına koştu. Hastaneye kaldırılan Erkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Servis şirketi hakkında suç duyurusunda bulunan acılı aile servisteki rehber öğretmenin görevi olduğu halde çocuğu karşıya geçirmediğini belirtti.

"ÇOCUKLA BİRLİKTE KİMSE İNMEMİŞ"

Servis görevlilerinin ihmali olduğunu belirten minik Aleyna'nın babası Hüseyin Erkan, "Dün saat 13.00 sıralarında okul servisi geliyor. Servisteki görevlinin çocukla beraber inip karşıya geçirmesi gerekiyor. Servis sürücüsü karşı şeritte duruyor, ne rehber öğretmen aşağı iniyor, ne servis şoförü aşağı iniyor. Çocuğu sorumsuz bir şekilde sokağa bırakıyorlar ve karşıya geçerken başka bir araç çocuğuma çarpıyor. Yetkililerden hesap sorduğumuzda 'Biz gerekeni yaptık, senin çocuğun sorumsuzca yola fırladı' dediler. Kamera kayıtlarını inceledik, çocukla birlikte hiç kimse aşağı inmemiş. Kimsenin umurunda değil. Bugün benim çocuğumun canı yandı yarın bir başkasının canı yanmasın. O rehber öğretmeninin görevi çocuğun elinden tutarak karşıya geçirmek, servis içinde çocukların tehlikeli hareketlerine engel olmak ama bu kadın bunu yapmıyor. Araştırdığım kadarıyla servis şoförü ile rehber öğretmeni karı-koca. Bunlar laklak yapıyorlar, olan da senin benim çocuğuma oluyor" şeklinde konuştu.

Çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Erkan, "Çocuğu dün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Çocuk Acil'e götürdük. Ön dişleri zarar gördü. Şuan protezle sabitlemeye çalışıyorlar, bir ay boyunca hiçbir şey yiyemeyecek. Bir ay sonra düzelmezse dişleri sökülerek ağzına protez takılacak ve bu çocuk daha 8 buçuk yaşında" dedi.

Kaza anı cadde üzerindeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, cadde üzerinde duran okul servisinden tek başına inen Aleyna, karşıya geçmeye çalıştığı esnada, otomobilin çarpması sonucu yere düşüyor.

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