Ankara'da, 4'ü akraba 5 kişi, alkol aldıktan sonra bir çiftlikten inek çaldı. Çobanı da darp edip ellerini bağlayarak boş araziye atan 5 kişi, ineği satamadı. Çobanın ihbarıyla yakalanan ve ifadelerinde birbirini suçlayan şüpheliler, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianameye göre, Harun K. arkadaşı Osman M. ve M.'nin akrabası olan Kasım M., Tayfun Ç. ve Seçim C. 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara'nın Bala ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde Özen Koç'a ait yaklaşık 90 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe gitti. Çiftliğe gelmeden önce alkol alan 5 kişiden Seçim C. ve Osman M. Afgan uyruklu çoban Hafız Muradi'yi darp edip, ellerini bağlayarak, geldikleri araca bindirdiler. Çobanın cep telefonuna da el koyan 5 kişi, 90 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin çitlerini kırarak bir ineği, yanlarında getirdikleri Harun K.'nın dayısına ait kamyonete yükledi. 5 kişi, ellerini bağladıkları çobanı Gölbaşı'nda boş arazide bıraktı. Harun K., Tayfun Ç. ve Kasım M. gece evlerine giderken, Osman M. ve Seçim C., iddialara göre, daha önce ineği alacağını söyleyen Harun K.'nın dayısı Recep K.'ya satmak için Çankarı'nın Çerkeş ilçesine götürdü.
ÇOBAN ÇİNKAYA'YI TANIYINCA YAKAYI ELE VERDİLER
DHA'nın haberine göre olay, boş araziye bırakılan çobanın yakındaki bir köye giderek jandarmayı aramasıyla ortaya çıktı. Çoban Muradi, ineği çalanlardan birinin daha önceden tanıdığı Tayfun Ç. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ç. Bala'daki evinde yakalandı.
İNEĞİ BOŞ ARAZİYE BIRAKTILAR
İneği Çerkeş'e götüren, Osman M. ve Seçim C., Recep K.'nın ineğin küpesiz ve yaşlı olması nedeniyle almaktan vazgeçmesi üzerine boş arazide yayılan bir sürünün yanına bırakarak, Ankara'ya döndü. Daha önce yakalanan Tayfun Ç.'nin ifadeleri üzerine diğer 4 kişi de yakalandı.
Savcılık ifadelerinden ineği çaldıklarını itiraf eden 5 kişi hakkında 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 5 sanık birbirlerini suçladı.
"YAPTIĞIM MASRAFLARI KARŞILAMAK İÇİN İNEĞİ ÇALMAYA KARAR VERDİK"
Çankırı'dan dayısı Recep K.'ya ait kamyoneti alarak Ankara'ya gelen ve diğer sanıkların suçladığı Harun K. mahkemedeki ifadesinde, "Osman M.'nin Bala'da senetle hayvan alacakları biri olduğunu ve çok karlı bir iş olduğunu söyleyerek, hayvanları satacak biri olup olmadığını sordu. Ben de hayvan ticareti yapan dayım Recep K.'yı aradım. Hayvanların kayıtlı, küpeli ve yasal olması durumunda kendisinin alacağını söyledi. Bunun üzerine Çerkeş'e gidip dayımdan alacağımız hayvanları yüklemek için kamyonetini aldım. Osman dışındakileri ben tanımam. Gittiğimiz yerde hayvanların satan kişiyi bulamadık. Ben gece vakti ticaret olmaz diyerek geri dönmek istedim. Ancak Secim C. adli para cezası olduğunu borcu ödemese hapse gireceğini söyledi. Ben de bu iş için bin 500 lira masraf yapmıştım. Bu masrafımın karşılanması için ahırdan bir inek çalmaya karar verdik" dedi. K., çobanın darp edilip bağlanması olayıyla alakası olmadığını da iddia etti.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM "
Çoban Hafiz Muradi ise ifadesinde, "Kulübede uyurken 3 kişi yanıma geldi. Bana hayvan alacaklarını söylediler. Ben sahibi olmadan vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine elimdeki telefonu aldılar. Bağırınca darp edip ellerimi bağladılar. 'Korkma sana bir şey yapmayacağız' dediler. Beni geldikleri araca bindirdiler. Sonra karanlık olduğu için tam görmedim ama kamyonete hayvan yüklediklerini anladım. Beni darp edenler arasında yoktu ancak daha sonra aracın içinde gördüğüm Tayfun Ç.'yi tanıdım. Şikayet konusunda ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Çiftliğin sahibi Özen Koç ise, olaydan sonra ineğin kendisine teslim edildiğini ve sanıklardan Harun K.'ın ablasının tüm zararını ödediğini belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.
Mahkeme, müştekinin şikayetçi olmamasına rağmen, sanıkların üzerine atılı suçun ceza miktarını göz önünde bulundurarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 2 Şubat 2018 tarihine ertelendi.
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