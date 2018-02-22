Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatını protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halkevleri Genel Başkanı da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER