Ankara'daki alışveriş merkezinde şüpheli ölüm

Ankara'daki bir alışveriş merkezinin en üst katında ceset bulundu.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre olay, Ankara'daki bir alışveriş merkezindeki kafede meydana geldi. Sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri çalışanları bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit ederken, durumu savcıya bildirdiler.

Yapılan incelemede ölen kişinin kafede çalışan 28 yaşındaki bir genç olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının ilk incelemeleri sonrası ismi açıklanmayan gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.