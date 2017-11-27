Ankara'daki dinazor maketi kaldırıldı

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı’na yerleştirilen dev dinozor maketi bu sabah kaldırıldı.

Habertürk Ankara'dan Dilvin Kaygusuz'un aktardığı bilgilere göre, Ankapark’ın bulunduğu kavşağa 2014 yılında yerleştirilen dinozor maketi, büyük tartışmalara neden olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimatıyla bu sabah kavşağa gelen belediye ekipleri, dinozoru kaldırmak için çalışmalara başladı. Dinozor maketinin büyük bir vinçle Ankapark’ta diğer dinozor maketlerinin bulunduğu depoya götürüleceği öğrenildi.