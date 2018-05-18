Ankara'da iftar için son saatler. Akşam ezanı ile beraber oruçlar açılacak. Dün Ankara'da iftar saat 20.05'de yapılmıştı. Bugün 18 Mayıs Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Ankara iftar ve sahur vakti...
ANKARA İFTAR VAKTİ 2018
Ankara'da iftar heyecanı başladı. Binlerce Müslüman iftar saati için hazırlanıyor. Dün Ankaralılar iftarı saat 20.05'de yaptı. Bugün Ankara'da iftar vakti 20.06 olarak Diyanet'in imsakiyesinde yer alıyor.
ANKARA SAHUR VAKTİ 2018
Ankaralılar 19 Mayıs 2018 gecesi 4. oruç için sahura kalkacaklar. Bugün sahur vakti 03.40'dı. Yarın Ankaralılar sahura saat 03.41'de kalkacaklar.
GÜNÜN DUASI
"Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."
Anlamı: Allah’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!
Keçirören’de ramazan coşkuyla karşılandı
Keçiören Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 9. Uluslararası Ramazan Etkinliği, bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Programda İlahiler Senfoni Orkestrası’nın verdiği konser, dinleyenleri mest etti.
Keçiören Belediyesi’nin ‘sınırları aşan kardeşlik’ temasıyla düzenlediği Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 9’ncusu İlahiler Senfonisi'nin sahne gösterisiyle başladı. “Dünyanın Evi Keçiören” konseptiyle 9’uncusu düzenlenen Keçiören Ramazan Etkinliklerinde bu yıl aralarında Moldova, Gagavuzya, Kırgızistan, Bosna - Hersek, Somali, Ruanda, İran, Özbekistan, Kosova, Azerbaycan, Malezya, Bangladeş, Makedonya, Pakistan ve Ukrayna - Kırım’ın bulunduğu 22 ülke ve 15 hemşeri derneği kardeşlik mesajları verdi. Filistin için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan ramazan etkinliği, Şefliğini Emin Güven Yaşlıçam’ın üstlendiği, Tenor Burak Kut, Bas Özgür Savaş Gençtürk, Soprano Tuğba Mankal’dan oluşan İlahiler Senfonisi ile devam etti.
“Bu geceyi Kudüs’e, Filistin’e ve Filistin’de şehit olanlara atfediyoruz”
Programın açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu etkinliklerini, vatan için şehit olanlara, gazi olanlara, Kudüs’e, Filistin’e, Filistin’de şehit olanlara atfettiklerini söyledi.
Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yapan Mustafa Ak, “Ramazanın birlikteliğini, paylaşma duygusunu, kardeşlik duygusunu hep beraber yaşıyoruz. Bu yılda 22 ülkeden misafirlerimiz olacak. Kırgızistan’dan Bosna - Hersek’e kadar, Kırım’dan Somali’ye kadar geniş coğrafyamızda, bu geniş gönül coğrafyamızın içerisinde yer alan ülkelerden, kardeş ülkelerimizden, akraba topluluklarımızdan misafirlerimiz olacak ve burada hem onların evlerinin açılışlarını gerçekleştireceğiz hem de sahne gösterilerinde beraber olacağız. Ayrıca ülkemizin 15 nadide ilçesinin gösterilerine de burada hep beraber olacağız. Onlarla birlikte de olacağız, hemşeri buluşmalarını gerçekleştireceğiz. 15 ayrı federasyon ve vakıfla işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.
Etkinliğe çok sayıda vatandaşın yanı sıra ünlü isimler ve yöneticiler de katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız konuşmasına, “Ben Bakan Bey’in selamını getirdim. Kendisi bu gece katılmayı planlamıştı ama tahmin edeceğiniz üzere Kudüs için toplanacak olağanüstü İslam zirvesine hazırlıklarına meşgul olduğu için özürlerini iletmemi istedi” diyerek başladı.
“Keçiören Belediyesi Türk belediyeciliğinin uluslararası kolu gibi çalışıyor”
Yıldız, konuşmasının devamında, “Değerli konuklar ben tekrar ramazanınızı kutluyorum, Keçiören Belediye’sine de Türk belediyeciliğinin uluslararası kolu gibi çalıştığı için çok teşekkür ediyorum. Biz Dışişleri olarak kendilerini takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Yıldız, Filistinli şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı
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