Ankara iftar saati, Ramazan ayının 4. orucunu tutan Ankaralılar okunacak akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Yapılan iftarın ardından ise Ankaralılar 20 Mayıs’ta tutulacak orucun hazırlıklarına başlayacak. İşte Diyanet İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesine göre, Ankara iftar ve sahur vakitleri…

ANKARA’DA İFTAR NE ZAMAN?

Ankara’da bugün gece saat 03.38’de kalkılan sahur sonrası, Ankaralılar 2018 Ramazan ayının 4. orucunu tutuyor. Ankara’da akşam saat 20.07’de okunacak akşam ezanı sonrası oruçlar açılacak.

ANKARA’DA SAHUR NE ZAMAN? (ANKARA 20 MAYIS SAHUR)

Ankara’da saat 20.07’de açılan oruçların ardından, 20 Mayıs için gece saat 03.37’de sahura kalkılacak. Ankaralılar yarın akşam 20.08’de okunacak akşam ezanıyla oruçlarını açacak.

ANKARA 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 2 17.05.2018 Perşembe 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 3 18.05.2018 Cuma 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 4 19.05.2018 Cumartesi 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 5 20.05.2018 Pazar 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 6 21.05.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 7 22.05.2018 Salı 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 8 23.05.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 9 24.05.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 10 25.05.2018 Cuma 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 11 26.05.2018 Cumartesi 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 12 27.05.2018 Pazar 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 13 28.05.2018 Pazartesi 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 14 29.05.2018 Salı 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 15 30.05.2018 Çarşamba 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 18 02.06.2018 Cumartesi 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:13 12:54 16:50 20:22 22:08 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:13 12:54 16:50 20:23 22:08 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:13 12:54 16:50 20:23 22:09 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:13 12:54 16:51 20:24 22:10 28 12.06.2018 Salı 03:17 05:12 12:54 16:51 20:24 22:11 29 13.06.2018 Çarşamba 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:11 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:12 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:05

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