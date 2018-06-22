SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İyi Parti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ankara İyi Parti milletvekili aday listesi 2018! İyi Parti'nin Ankara milletvekili adayları

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Ankara İYİ Parti milletvekili adaylarının aday sıralaması merak ediliyordu. YSK’ya sunulan kesinleşmiş liste ile beraber sıralamalar da netleşti. İşte 2018 Ankara İYİ Parti milletvekili adayları..

22.06.2018 - 10:12 | Güncelleme:

2018 erken seçim milletvekili adayları belli oldu. Ankara İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili listesi...

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları

 Ankara 1 no'lu seçim çevresi

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KORAY

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

İBRAHİM HALİL

ORAL

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

3

MESUT

ÖZARSLAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

4

AYŞE SİBEL

YANIKÖMEROĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

MİNE

BAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

6

YETKİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

7

KADRİYE

ÜNLER

YÜKSEK

AVUKAT

8

FEHMİ

KANDEMİR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

9

BARIŞ

DOĞAN

ORTA

YÖNETİCİ

10

ÇAĞLAR

AY

YÜKSEK

EKONOMİST

11

İHSAN

KOÇAK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

12

KENAN

TÜRÜDÜ

YÜKSEK

EKONOMİST

13

HATİCE

KÜÇÜK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

 Ankara 2 no'lu seçim çevresi

 

S. NO

 

ADI

 

SOYADI

 

ÖĞRENİM

 

MESLEĞİ

1

ŞENOL

BAL

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

ERSÖNMEZ

YARBAY

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

GÖKHAN

BEKER

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

FARUK

KÖYLÜOĞLU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

HASAN

SEYMEN

YÜKSEK

AVUKAT

6

HEDİYE

AKDERE

YÜKSEK

POLİTİKACI

7

TUNCAY

TEKAY

ORTA

İŞ ADAMI

8

HÜSEYİN

ÖZLÜK

YÜKSEK

EMEKLİ

9

BAHA CANKUT

SARITAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

10

ÇİĞDEM

BİNGÖL

YÜKSEK

MEMUR

11

BARIŞ

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ


 Ankara 3 no'lu seçim çevresi

 

 

S. NO

 

 

ADI

 

 

SOYADI

 

 

ÖĞRENİM

 

 

MESLEĞİ

1

DURMUŞ

YILMAZ

YÜKSEK

BANKACI

2

AYHAN

ALTINTAŞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

REŞAT

ERDOĞAN

ORTA

İŞ ADAMI

4

TAMER

KAYAALP

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

AYŞE

SUCU

YÜKSEK

GAZETECİ

6

ÖMER

KARAKAŞ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

7

HÜSEYİN

ŞİMŞEK

ORTA

İŞ ADAMI

8

UMUTCAN

GÜNERKAYA

YÜKSEK

POLİTİKACI

9

AHMET CAN

BUĞDAY

YÜKSEK

YÖNETİCİ

10

BÜLENT

GÜRSOY

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

ALİ IŞINER

HAMŞIOĞLU

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

12

BERİL

GÜMÜŞ

YÜKSEK

AVUKAT

 Üniversite öğrencileri okudukları şehirde seçmen kütüğüne nasıl kayıt yaptırabilirler?

Yüksek Seçim Kurulu'nun 07.03.2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını gösterir 140/I sayılı genelgenin 7. maddesinin (c) bendine göre öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oy kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduğunu belirten ve yurt müdürlüğünden ise o yurtta kaldığını belirten belgeyi almalıdır. Bu belgelerle yurdun bulunduğu bölgenin İlçe Nüfus Müdürlüğüne bizzat başvurması gerekmektedir. İlçe nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederek seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilirler.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X