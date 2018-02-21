Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Öğretmenlerden 28'inin Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 28'i Bylock kullanıcısı toplam 47 öğretmen hakkında 26/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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