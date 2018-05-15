Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Ankara’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Ankara sahur vakitleri…

ANKARA SAHUR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Ankara’da sahur vakti (imsak) 03:42 olarak görülüyor. Ankara’da saat 03:42’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

MAMAK'TA CAMİLER RAMAZAN'A HAZIR

Mamak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için camilerde temizleme çalışması yaptı.

Mamak Belediyesi ilçede bulunan cami ve mescitlerin temizliğini tamamlayarak Ramazan ayına hazır hale getirdi. Ramazan boyunca devam edecek temizlik çalışmaları çerçevesinde belediye ekipleri, halıları yıkama makineleri ve deterjanlı suyla yıkıyor. Ayrıca camilerin duvar, pencere, kapı ve camları da büyük bir titizlikle temizleniyor.

CAMİLER PIRIL PIRIL

Vatandaşların Ramazan boyunca hijyenik bir ortamda ibadet yapabilmeleri için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ekiplerimiz her gün aralıksız bir şekilde cami ve mescitlerimizde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının huzur içinde geçirilebilmesi için biz de üzerimize düşen görevleri büyük bir özveriyle tamamlıyoruz.Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar dilerim” diye konuştu.

ATO'DAN RAMAZAN PİDESİ AÇIKLAMASI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." dedi.



Baran, ATO Yönetim Kurulu, ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi üyeleriyle ramazan pidesi gramajı ve fiyatları hakkında ATO Congresium'da basın toplantısı düzenledi.



Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinin istişareler gerçekleştirdiğini belirten Baran, "Çalışmalarımız sonucu bu ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." diye konuştu.



Baran, fırıncılar hakkında "Yüksek fiyatlı ürün satıyor" algısının oluştuğuna işaret ederek, söz konusu pide fiyatlarının hem fırınları denetlemekle görevli belediyeler ve yetkili kurumlar tarafından bilinmesi hem de vatandaşların fiyat konusunda bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.



Fiyatlar konusunda özveride bulunan Ankaralı fırıncılara teşekkür eden Baran, "Ramazan ayında sofraların bereketine fırıncılarımız da ramazan pidesi fiyatlarına zam yapmadan katılmış oldu, onların da bereketi çok olsun. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.



Baran, sabah hal tüccarını da ziyaret ettiklerini anımsatarak, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Gündüz'ün ramazan ayı boyunca sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağının sözünü verdiğini aktardı.



ATO Başkanı Baran, toplantının ardından basın mensuplarına pide ikram etti.

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