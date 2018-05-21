Ankara’da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi, 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Eriş'in kullandığı otomobil Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde Nuri Çetin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre kazada, otomobilin sürücüsü ile eşi Sultan Eriş ve çocuğu Ensar Eriş olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki kızları İlknur Eriş ağır yaralandı.

Acil Servis ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı bebek Ankara'ya sevk edildi.

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