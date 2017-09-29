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Kültür-Sanat

‘Anne!’ filmi gösterimde

Anne! (Mother!) adlı film bugün gösterime girdi. Darren Aronofsky’nin yönettiği, Jennifer Lawrence ve Javier Bardem’in oynadığı Mother! yani Anne! adlı filmdi Mehmet Açar yorumladı

29 Eylül 2017 Cuma, 11:09:07

Başrollerini Jennifer Lawrence ve Javier Bardem’in paylaştığı, Darren Aronofsky’nin yazıp yönettiği tartışmalı film “Anne!”, bugün gösterime giriyor. Seyircileri ikiye bölmesiyle öne çıkan film, hem yuhalanmış hem de alkışlanmıştı.

Gazete Habertürk'teki habere göre, birçok eleştirmen filme tam puan verirken, kimileri sıfır puan verdi. Başta Lawrence olmak üzere oyuncular filmin arkasında durdu ve seyircilerin değişik, cesaretli filmlere prim tanıması gerektiğini söyledi. Film, kırın ortasında büyük bir evde yaşayan bir çiftin ve eve gelen konukların hikâyesini anlatıyor.

İLK YORUM YAZARIMIZ MEHMET AÇAR’DAN:

‘Bir an önce bitmesini istedim’

Öncelikle anlaşılması zor bir film değil “Anne!”. Kadın, yuvasını, bebeğini ve aşkını savunurken dış dünyanın eve girmesine izin vermek istemiyor. Erkekse tam aksini yapıyor. Her türlü yoruma açık, simgesel bir hikâye. Adam şair ve yaratıcı. Kadınsa hayat veriyor. Yetişkinlere anlatılan bir masal... Ama bir noktadan sonra gerçekten abartılı ve biraz itici bir hale geliyor. Bu iticiliğin nedeni Aronofsky’nin kibirli tavrı. Aslında uzun uzun analiz edilebilecek bir film ama son tahlilde yeni, kayda değer ve önemli bir şey söylediğini düşünmüyorum. Sinemasal açıdan da keyif aldığımı söyleyemem. Sözü nereye getireceğini anladıktan sonra bir an önce bitmesini istedim.

ANNE! - ALTYAZILI FRAGMAN
Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Bu herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olur. Çiftin ilişkisini sınayacak olan bu misafir evin tüm huzurunu bozacaktır... Misafirin eşinin de aralarına katılmasıyla birlikte işler beklenmeyen bir yön alacak ve gizlenen amaçların ne olduğu sorgulanmaya başlanacaktır...Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem yer alıyor.

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