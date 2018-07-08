Poligon semti 1235 sokak üzerindeki, park halinde bulunan bir kamyonette dün sabah yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet kendiliğinden hareket edip, önce park halindeki araçlara daha sonra da Mehmet Genç'in evinin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, yıkılan duvarın altında kaldı.





DHA'nın haberine göre, yanan araç nedeniyle ev de bir anda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından vüdunun çeşitli yerlerinden yaralanan Genç çifti, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından olayın meydana geldiği sokağa terk edildiği belirlendi. Öte yandan kamyonetin duvarını yıktığı evde onarım çalışmaları başladı.





Olayda yaralanan yaşlı çiftin oğulları Can Genç ise olay anını anlattı. Anne ve babasını ölümden kurtardığını söyleyen Genç, şunları söyledi:



"Annem ve babam bu evde ben ise kendi evimde yaşıyorum. O gece ziyaretlerine gelmiştim. Gece onların yanında kalmaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım. Sabah erken saatte işe gitmek için sokağa çıkınca kamyoneti yandığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim. O sırada kamyonet alev topuna dönerek annem ve babamın yaşadığı eve hızla çarptı. Babamın yattığı odanın duvarı yıkıldı. Ev de yanmaya başladı. O anda ne yapacağımı şaşardım. Kendimi kaybettim. Eve girip annemi ve babamı evden çıkarttım. Vücutlarında ciddi yanıklar var. Tedavileri şu anda sürüyor"