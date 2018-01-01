Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi çiğdem sokakta 91 yaşındaki Hürüze Kaya ve 52 yaşındaki Adil Kaya'dan yakınları haber alamadı. Eve giren yakınları Hürüze Kaya ve oğlu Adil Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerden sonra Hürüze Kaya ve oğlu Adil Kaya'nın cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Turan Mahalle Muhtarı Mehmet Güngör, ''Yakınları Hürüze Kaya ve oğlu Adil'den haber alamıyor. Kapıyı da açamayınca çatıdan içeri giriyorlar ve ikisinin de cansız bedeni ile karşılaşıyor. Yapılan incelemelerde karbonmonoksitten zehirlenerek öldükleri belirleniyor'' dedi.

Öte yandan, cenazelerin çıkarılması sırasında yakınları sinir krizi geçirdi.

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