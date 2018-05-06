Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Isparta yolunun Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Kuşçu yönetimindeki Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü ile Turhan Avşar'ın kullandığı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı.



DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlara, Cavit Onur yönetimindeki minibüs çarptı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, otomobilde sıkışan eşi Ayşe ile oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi.



Minibüs şoförü Onur ile 2 yolcu da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Turhan Avşar ile minibüs şoförü Cavit Onur ve 2 yolcu, sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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