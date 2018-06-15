Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde önceki akşam yaşanan cinayetin ardından dram çıktı. Aile içi şiddet bir can daha aldı. Alparslan Karadavut, annesine şiddet uygulayan babası Necip Karadavut'u (48) bıçaklayarak öldürdü.

YALANI ÇAPRAZ SORGU BOZDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine giden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerine aile, Necip Karadavut'un bıçağın üstüne düştüğünü ve olayın kaza olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile bireyleri ifadelerine başvurulmak polis merkezine götürüldü.

Anne ile oğlunun ifadelerini şüpheli bulan polis, aile üyelerini çapraz sorguya aldı. Alparslan Karadavut çelişkili ifadelerinin ardından gerçeği "Babam anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Olaydan önce tekrar şiddet uyguladı. Ben engellemeye çalıştım. Bana da sert çıkınca bıçakladım" sözleriyle itiraf etti.

Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Alparslan Karadavut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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