Rize’nin Çayeli İlçesi Derecik Köyü’nde yaşayan ve doğuştan karaciğer yetmezliği nedeniyle sürekli kaşınan 7 yaşındaki Derya Enese Yıldız’a annesinden nakil yapıldı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Bayrak'ın haberine göre; 8 Şubat’ta İstanbul’daki özel bir hastanede yapılan karaciğer nakli sonrası yaralarından da kurtulan Derya, artık rahat uyuyor. Baba Hızır Yıldız, “Eşim şeker hastası olduğu için nakli gerçekleştiremiyorduk. Şeker tedavisi görmesinin ardından nakil gerçekleşti” dedi.

Anne Fatma Yıldız ise kızının sürekli kaşınmasının kendilerini derinden yaraladığını belirterek “Ciğerimden parçalar kopuyordu. Şimdi ise küçük bir parça ile kızım sağlığına kavuştu” diye konuştu. Derya ise artık okula gidebileceğini belirterek doktor olup hastaları iyileştirmek istediğini söyledi.

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