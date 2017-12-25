Antalya 'da, boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle 23 Ekim 2016 tarihinde Necmettin Y.tarafından öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'ün cesedi halen bulunamadı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Necmettin Y.'ye seslenen ağabey Lokman Açıkgöz, "En azından cesedinden bir parçasını bize ver, bir mezar taşı olsun" dedi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da araç kiralayan Necmettin Y., 23 Ekim 2016 tarihinde arkadaşı İbrahim Açıkgöz ile Fethiye'ye gitti. Dönüşte ikili arasında Necmettin Y.'nin boşandığı eşi nedeniyle tartışma çıktı. Necmettin Y.,iddiaya göre, eski eşine hakaret ettiği iddiasıyla İbrahim Açıkgöz'ü sırt ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldürdü. Yolda cesedi Elmalı ve Korkuteli yakınındaki ormanlık alana gömmek isteyen Necmettin Y., toprağı eliyle kazamayınca cesedi gömemedi. Cesedi aracın bagajına koyup Antalya'ya gelen Y., telefonla aradığı arkadaşı Ramazan A.'dan yardım istedi. Zafer Mahallesi'ndeki olimpik spor tesisleri önünde buluştuğu Ramazan A.'ya durumu anlatan Necmettin Y., cesedi gömmek için kazma kürek temin etmesini istedi. Arkadaşını oyalayan Ramazan A. ise durumu telefonla polise ihbar etti.

14 AYDIR CESET BULUNAMADI

Polisin geldiğini fark eden Necmettin Y., bagajında ceset olan araçla kaçarak izini kaybettirdi. Ardından Varsak bölgesindeki ormanlık alana gittiği tespit edilen araç, birkaç saat sonra Güneş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tazyikli suyla yıkanıp temizletildi. Ardından Mersin yönüne hareket halinde olduğu tespit edilen araç, 24 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Silifke girişinde görüldü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüyle yaşanan kovalamaca, aracın bir evin istinat duvarına çarpmasıyla son buldu. Yaralı yakalanan Necmettin Y.'nin kullandığı aracın torpido gözünde, öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'e ait nüfus cüzdanı, kredi kartları, saat, cep telefonu ve olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi. Ceset ise bulunamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Necmettin Y. hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 11'inci duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Necmettin Y., kendisini ihbar eden Ramazan A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını, kendisinden alacaklı olduğu için iftira attığını iddia etti. Duruşma, delillerin incelenmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan İbrahim Açıkgöz'ün ağabeyi Lokman Açıkgöz, davanın 14 aydır devam ettiğini ve henüz sonuca bağlanamadığını söyledi. Kardeşinin cesedine ulaşılamadığını anlatan Lokman Açıkgöz, en azından bir mezarının olmasını istediklerini belirtti. Duruşmalarda tutukluya defalarca seslendiğini anlatan Lokman Açıkgöz, "Suçunu kabul etmese de deliller ışığında katil olduğu belli. Ancak bunu kabul etmiyor. Biz umutla bekliyoruz. En azından kardeşimin cesedinin bir parçasını bulmak istiyoruz. Mezarını yapıp, dua etmek istiyoruz. Umarım bir sonraki duruşmada suçunu itiraf eder ve kardeşimi gömdüğü yeri gösterir" diye konuştu.

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