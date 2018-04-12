Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini telefonla arayıp aşağıda beklediğini söyleyen arkadaşına 'geliyorum' diyen adam 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Neye uğradığını anlamayan arkadaşı tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi, babası ve oğluyla birlikte oturan Nevzat D., 15 gün önce ayrıldığı işyerinden gelen ve telefonla kendisini arayan arkadaşına üzerini değiştirerek aşağıya ineceğini söyledi. Arkadaşı blok girişinde kaldırımda beklerken bir anda 2-3 metre ilerisine beklediği arkadaşı Nevzat D. beton zemine düştü.

İNTİHAR İHTİMALİ

Neye uğradığını anlayamayan arkadaşı ve site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, 9. kattan düştüğü belirtilen D.’yi Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. D., Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nevzat D.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eşinden geçen yıl ayrılan, annesi, babası ve oğluyla birlikte oturan Nevzat D.’nin Side’de bir araç kiralama firmasında müdür olarak çalıştığı, 15 gün önce işyeriyle yaşadığı sorun nedeniyle işten ayrıldığı bildirildi. D.’nin ayrıldığı işyeri tarafından zimmetine para geçirmekle suçlandığı, bunu gururuna yediremeyerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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