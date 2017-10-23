Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta 3 aile tarafından yapılan mezar mermerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı, mezarlardaki isimlikler paramparça edildi. Mezarların halini gören aileler gözyaşlarını tutamayarak, yetkilerden yardım istedi.
İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından dün gece saatlerinde Cikcilli Mezarlığı'nda Veysel Öz, Ali Kütük ve Bülent Kurt'un akrabalarının gömülü olduğu ve kendi imkanlarıyla yaptıkları mezar mermerleri, isimlikler paramparça edildi. Yapımına bir hafta önce başlayan ve üstü kısmını tamamlamak için sabah erken saatte gelen 3 aile, balyozlarla kırılmış mezarları görünce büyük bir şok yaşadı. Bu durumum karşısında acılı aileler gözyaşlarını tutamazken, saldırıyla ilgili polis ekiplerinden ve yetkililerden yardım istedi. Polisin yaptığı çalışmalarda ise hale şüphelilerin izine rastlanmadı.
"ÖZELLİKLE 3 MEZAR KIRILMIŞ"
Kardeşini geçen sene kaybettiğini belirten Bülent Kurt, bir yıl aradan sonra kardeşinin mezarını kendi imkanlarıyla mermer yapma kararını aldıklarını söyledi. Kurt, "Az çok bu işe elimiz yatkın ve eniştemin de bu konuda ustalığı var. Burada bir arkadaşımız daha var. Mezarlığı beraber yapma kararı aldık. Nitekim de yapımına başladık ve son aşamasına geldik. Maalesef sabah gördüğümüz manzara bizi şok etti. Özellikle 3 mezar balyozlarla kırılmış. Başka hiçbir mezara zarar verilmemiş" dedi.
Kurt, "Biz gereken şikayet başvurumuzu yaptık ve mezarlık müdürü ile de konuştuk. Bu konuyu ilgileneceklerini düşünüyorum. Ama şöyle de bir konu daha var. Tekrar mezarları yapmış olsak yarın aynısının yaşanmayacağını nereden bilelim. Bunu bize, kim garantisini verecek. Şunu merak ediyorum. Bir insan mezardan ne ister. Yetkilileri acil sorunu çözmeye çağırıyorum. Burasının belli ki geceleri büyük bir sorunu var" diye konuştu.
17 yaşındaki oğlunu bir sene önce kaybeden ve mezarına yapılan bu çirkin saldırıdan dolayı gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba Veysel Öz, bu rezilliği yetkilerinin görmesini isteyerek isyan etti. Öz, "Allah rızası için mezarların haline bakın. Siz bu sorunların üstesinden gelemiyorsanız, hakkımı helal etmiyorum. Olayın kimin yaptığı bile belli değil. Güvenlik kamerası yok ve güvenlik görevlisi yok" şeklinde konuştu.
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Misafir 11 dakika öncemezar mermercisinin işidir00
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Misafir 13 dakika öncebence bunu ancak ordaki mezar yapan mermerci yapar benim babamında mezarına defalarca gül diktik ama ordaki mezar bakımcıları gülü söküp başka yere dikiyor00
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Misafir 53 dakika önceYakınlarda bir mezar taşı atölyesi varsa bir araştırılmalı.90