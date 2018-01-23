Antalya'da, yapılan testte 1.57 promil alkollü çıkması nedeniyle hakkında işlem yapan trafik polislerine "Bir gün polis ameliyat için gelirse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz" diyen anestezi uzmanı Dr. Emine G. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre olay, 20 Ocak Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.
Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.
Polislere, "Ben doktorum, tamam mı?" diye bağıran ve Antalya'ya 2 önce geldiğini söyleyen Emine G., "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" dedi.
Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
EHLİYETİNE EL KOYULDU, ADLİ SORUŞTURMA AÇILDI
Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi'ne götürüldü. Hakkında 'görevli memura hakaret' ve 'tehdit' suçlarından adli soruşturma başlatılan Emine G., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
DEKANLIK DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü'nce, Dr. Emine G. hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Konu Akdeniz Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Bu denli olumsuz bir konuda adı geçen kişinin Akdeniz Üniversitesi mensubu olması ayrıca üzüntü vericidir. Asli görevi hayat kurtarmak olan ve mesleğine başlarken bu onurlu görevi en iyi şekilde yapacağına dair yemin eden bir doktorun böyle sorumsuz ve tehditkâr davranışlar sergilemesi asla kabul edilemez. Gerek insani gerekse mesleki açıdan hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek bu davranışları sergileyen Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup ayrıca bağlı bulunduğu Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yakından takip edilmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.