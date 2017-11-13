Antalya'da babaları tarafından öldürülen çocukların cenazelerini anneleri aldı

Antalya'da 3 ve 5 yaşındaki iki kızını öldüren Göksel Akşeker'in 2 ay önce silahla yaraladığı eşi Şura Akkök Akşeker, morgda "Çocuklarımı bu caniden kurtaramadım" diye gözyaşı döktü. İntihar eden Göksel Akşeker'in ise, eşini yaralamadan önce cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilglere göre, Antalya'nın Aksu ilçesinde, babaları Göksel Akşeker (40) tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'nun cenazeleri yapılan otopsi işleminin ardından morgdan alınarak defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü. İki kardeşin cenazesini, babalarının iki ay önce silahla yaraladığı anneleir Şura Akkök Akşeker aldı. Yakınlarının desteğiyle ayakta duran genç kadın, "Bu adam uyuşturucu bağımlısıydı. Çocuklarımı kaçırdı. Onları bu caniden kurtaramadım" diye gözyaşı döktü. Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker'in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Kahramanmaraş'a götürüldü.

EŞİNİ VURMADAN ÖNCE CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ

Morg çıkışında kısa bir açıklama yapan Şura Akkök Akşeker, "Farklı suçlardan sabıka kaydı vardı. Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutukluydu. Firar etti. Çocukları görmek istediğini söyleyerek bizi çağırdı. Beni vurduktan sonra 6 saat işkence yaptı. Sonra çocuklarımı alıp kaçırdı. Bu adam 2 aydır Antalya'da elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Ben bu adamın uyuşturucu bağımlısı ve sapık bir zihniyete sahip olduğunu söylememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Annesi oğlunun ne tür bir insan olduğunu bildiği halde evi kiralamış. Benim çocuklarımın ölmesine sebep olan kişilerden şikayetçiyim. Bir olup benim çocuklarımı öldürdüler. Yetkililere gittim kimse beni dinlemedi. İki tane gül gibi yavrum gitti" dedi.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİYDİ

Öte yandan Göksel Akşeker'in Şura Akkök ile üçüncü evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden bir çocuğunun daha olduğu, Suriyeli ikinci eşinden ise çocuğu bulunmadığı öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve iki yıl önce 11. kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan Göksel Akşeker, 30 Ağustos'ta eşi Şura Akkök Akşeker'i tabancayla vurarak yaralamıştı. Kadının öldüğünü düşünerek iki çocuğuyla birlikte kaçan Akşeker, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Soğucaksu Mahallesi'nde sahte kimlikle ev kiralamıştı. Perşembe gününden bu yana Akşeker'den haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarla girdiği evde Akşeker ve iki kızının cesediyle karşılaşmıştı. Akşeker'in 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'yu öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti. Akşeker'in evinde çok sayıda sahte kimlik bulunmuştu. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra kızlarını arayan ancak bulamayan Şura Akkök Akşeker ise, ailesinin yanına yerleşmişti.