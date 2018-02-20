Antalya'da gece saatlerinde bir markete giren bıçaklı gaspçı, market sahibine önce 'sen beni tanıyorsun' deyip yanağından öptü, ardından cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesip 2 bin 500 lirasını gasp etti.
İHA'nın haberine göre olay, 14 Şubat gecesi saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde 24 saat hizmet veren bir markette gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, gece marketinde televizyon izleyen 44 yaşındaki evli 3 çocuk babası Hasan Bulut'un dükkanına, kendisinden yaklaşık 1 yıldır alışveriş yapan M.M. isimli şahıs geldi. Bir müddet televizyon seyreden ikiliden M.M., bir anda ayağa kalkarak cebinden çıkardığı bıçakla Bulut'un boğazına sarıldı. İlk önce ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince ikili arasında arbede yaşandı. Olay esnasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendini dükkandan dışarı attı. M.M. ise marketin kasasındaki 2 bin 500 lirayı alarak dükkandan kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastanede tedavi altına alındı.
"YANAĞIMA ÖPÜCÜK KONDURDU"
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Bulut, şüpheli şahsın daha önceden müşterisi olduğunu söyledi. M.M.'nin '10-15 dakikalığına bekleyeceğim' diyerek market içerisine oturduğunu belirten Bulut, "Sigara istedi, verdim. Ben de televizyon izleyerek sigara içiyordum. Sigaramın bitmesini bekliyormuş. Kül tablasında söndürdüm, ayağa kalkıp birden boğazıma sarıldı. Sen beni tanıyorsun deyip yanağıma bir de öpücük kondurdu. Gırtlağımda bıçağı hissedince bileğini yakaladım. Boğuştuk bayağı bir. Mücadele ederken birlikte yere devrildik. Boğazımdan yaralandığım için gücüm düştü. Elinden kurtulunca dışarıya kaçmak zorunda kaldım yardım istemeye. O kasayı boşaltmış, yaklaşık 2 bin 500 lira almış" dedi.
10 DİKİŞ ATILDI
Olay sonrası boğazından kanlar fışkırdığını belirten Bulut, "Arkadaşlardan havluyu aldım ve tampon yapmaya başladım. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldım. 10 dikiş atıldı. Kesik 10 santimmiş, atar damara yarım mil kalmış. Montumun yakası kurtarmış. O olmasa atar damar da gidiyormuş" diye konuştu.
Saldırganın kaçarken başka bir müşteriyle karşılaştığını anlatan Bulut, "Müşteriye, 'içeride bıçaklı yaralama var, dön git' demiş. Çocuk da korkmuş gitmiş. Sanki profesyonel katil gibi. Çok relaks bir şekilde hareket ediyor. Hiçbir panik olayı yok. Çok rahat hareket ediyor. Şikayetçi oldum, yaklaşık 5 gündür yakalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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