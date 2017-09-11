Eşi ile birlikte Antalya'da tatil yapan 51 yaşındaki Hilmi Turan, halay çekerken fenalaşıp yere yığıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Turan yaşamını yitirdi. Bu sırada cep telefonuyla çekim yapan Gülay Turan, eşinin ölüm anını kaydetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Bursa Gemlik Devlet Hastanesi Radyoloji Teknikeri bir çocuk babası Hilmi Turan eşi Gülay Turan ile birlikte tatil için 5 gün önce Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan bir otele gitti. Turan çifti, tatillerinin son gününde havuz başında düzenlenen "Türk gecesi" etkinliğine katıldı. Hilmi Turan, gecede otelin diğer müşterileriyle birlikte halay çekmeye başladı. Bir ara halay çekenlerin oluşturduğu dairenin arasına girerek Şeyh Şamil oynayan Turan, tekrar halaya katıldığı anda fenalaşarak yere düştü. Bu sırada cep telefonuyla çekim yapan Gülay Turan, olayı saniye saniye kaydetti.

ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI

Kafasını beton zemine çarpan Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler arasında bulunan bir doktorla hemşire yaptı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Turan'ın beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Yakınları tarafından morgdan alınan cenaze defnedilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

"OTELDE SON GECEMİZDİ"

Adli tıpta gözyaşları içinde yaşanan olayı anlatan Gülay Turan, "Sabah otelden ayrılacaktık. Valizimizi hazırlamıştık. Otelden ayrıldıktan sonra Antalya'daki arkadaşlarımıza uğrayıp Bursa'ya dönecektik. Oteldeki son gecemizdi. Türk gecesine katılmıştık. Kalabalık bir grup halay çekiyordu. Eşim de halay çekenlerin arasına katıldı. Bir süre Şeyh Şamil oynadı. Tekrar halaya girdiğinde fenalaşıp yere yığıldı. Beton zemine çarptığı için kafası kanadı. İlk müdahale otelde yapıldı. Sonra hastanede kaldırıldı ama kurtarılamadı" dedi.