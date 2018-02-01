Antalya'da bir kişinin yemek borusundan 2 santimlik tavuk kemiği çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; Kumluca ilçesinde yaşayan Kazım Karakoyunlu (62), göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Buradaki kontrollerde yemek borusunda yabancı bir cisim tespit edilen Karakoyunlu'ya hemen müdahale edildi.

Yemek borusundan 2 santimlik tavuk kemiği çıkartılan Karakoyunlu, bunun kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Müdahale sonrası ağrılarının sona erdiğini aktaran Karakoyunlu, vücuttaki hiçbir ağrının ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.



Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Sadık Bingül, kemik parçası çıkartıldıktan sonra hastanın çok rahatladığını ifade etti.

Hastanın tedavisinin bir süre yoğun bakım servisinde devam edeceğini anlatan Bingül, "Bu tür vakalara erken müdahale çok önemli. Hastamızı sağlık durumuna göre ilerleyen günlerde taburcu edeceğiz" dedi.

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