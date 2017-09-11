110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalamışlar

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Türkiye genelinde 110 binden fazla kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini kopyaladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir kişinin hesabından bilgisi dışında para çekildiği ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilerin Saray Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi. 5 gün önce polisin düzenlediği operasyonda 32 yaşındaki B.A., 35 yaşındaki O.K. ve 25 yaşındaki C.Ş. kaldıkları otel odasında gözaltına alındı. Odada yapılan aramalarda ise sahte sürücü belgesi, bir miktar ABD doları, kopyalama işleminde kullanıldığı belirtilen dizüstü bilgisayar ve çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.

3 AY OTELDE KALMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları otomobille ilçeye gelerek 3 ay otelde kaldıklarını belirlerken, ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ise 10 bini Alanya'da olmak üzere birçok ilden yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerinin bulunduğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.A., O.K. ve C.Ş. tutuklandı.