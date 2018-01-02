Antalya'nın Alanya ilçesinde, su drenaj hattından akan kalorifer yakıtı deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.



AA'nın haberine göre, ilçenin mavi bayraklı Kleopatra Plajı'na su drenaj sisteminden petrol ürünü aktı. Plajda güneşlenen, balık tutan ve sahilde yürüyüş yapanlar, petrol ürünü nedeniyle kirlenen sahilden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

TUTANAK TUTULDU



Alanya Belediyesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle kalorifer yakıtının su drenaj hattına aktığını belirleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tutanak tuttu.





Sahilde bulunan vatandaşlardan Mevlüt Oymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajda güneşlenirken petrol kokusu aldığını belirterek, "Kokunun geldiği noktaya ilerledim. Rögardan akıntıları gördüm." dedi.



Sahilde güneşlenen Onur Güner de bölgenin, balıkların ve kuşların üreme alanı olduğunu söyledi. Güner, "Saatlerdir akıyor. Deniz yüzeyinde tabaka var. Bu güzelliği korumalıyız. Bakın ocak ayında bile denize girenler var." diye konuştu.

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