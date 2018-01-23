Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Antalya'da çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Sabahat Büyükyıldız'ın babası Mehmet Çayır ile oturduğu ev yeniden onarılacak ve ihtiyaçları karşılanacak.



Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Çıkan Yangında Her Şeyini Kaybeden Acılı Kadın Gözyaşı Döktü" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan olayın duyulmasının hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.



İlk etapta evleri yanan Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız'ın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlıkça ödenek çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yanan evin yeniden onarılması ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması için de Bakanlığımız tarafından çalışma başlatılmıştır. Geçici barınma ihtiyacı giderilen baba Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız'a uzman personellerimiz tarafından psikososyal destek sağlanmıştır. Antalya İl Müdürlüğü ekiplerimiz, ailemizin yanında bulunmakta ve bütün ihtiyaçları ile yakından ilgilenmektedir."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER