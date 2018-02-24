Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu'ndan iki gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

GARAJ GİRİŞİNDE BULUNDU

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu'nun oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Kenaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu'nun cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, site içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanin birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu'nun beton zemine düşme anının olduğu belirlendi. Görüntülerden, Kenaroğlu'nun ayağında ayakkabının olmadığı, sadece çorabının olduğu da anlaşıldı.

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