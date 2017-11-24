Antalya'da kayınpederini bıçaklayarak ağır yaraladı

Antalya'da, 52 yaşındaki kayınpederi H. H. Ö.'yü bıçakla ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 49 yaşındaki G. K., kendisine ve eşine küfrettiği için kayınpederini bıçakladığını söyledi.



DHA'nın haberine göre, olay, geçen 2 Eylül tarihinde, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. H. H. Ö., Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan erkek torununu bir süre gezdirdikten sonra yurda geri bıraktı. Torununu bıraktıktan sonra yurttan çıkan Ö., kapıda damadı G. K. ve kızıyla karşılaştı. G. K., uzun süredir aralarında sorun bulunan kayınpederi Ö.'ye ziyaretinden dolayı tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



G. K., motosiklet sepetinde taşıdığı bıçakla H. H. Ö.'yü karın bölgesinden 3 kez yaraladı. Ağır yaralanan Ö., çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan ve tutuklanan G. K., ilk kez hakim karşısına çıktı.



"KAYINPEDERİM ÇOCUKLARIMI BENDEN ALMAK İSTİYORDU"



5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kayınpederini öldürmek amaçlı yaralamadığını söyleyen G. K., "Kayınpederim çocuklarımı benden almak istiyordu. Bunun neticesinde öfke sonucu gelişen bir olay. Kayınpederim beni tahrik etti. Bana ve karıma yönelik sinkaflı küfretti. Amacım öldürmek değildi. Ben bıçağı 2 kez vurduğumu hatırlıyorum. Pişmanım" dedi.



Mahkeme başkanının adli tıp raporlarında H. H. Ö.'nün üç bıçak darbesiyle yaralandığını söylemesi üzerine K., "Ben iki kez vurdum biliyorum. Hatırlamıyorum" dedi.



"YURDUN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMASAYDI DAHA FAZLA BIÇAK DARBESİ ALACAKTIM"



Duruşmaya katılan H. H. Ö. ise damadının kendisine ağza alınmayacak küfürler savurduğunu iddia ederek, "Damadım beni 4 yerimden bıçakladı. Yurdun güvenlik görevlisi olmasaydı, daha fazla bıçak darbesi alacaktım" diyerek, damadından şikayetçi olduğunu söyledi.



"OĞLUM BİZE DÖNEREK 'BEN TERCİHİMİ YAPTIM, BENİM TERCİHİM DEDEMDİR' DEDİ"



G. K.'nın eşi S. K.nın da babasını suçladı. S. K., "Olay günü oğlumu dedesinin yanında görünce ona 'Deden seni bizden uzaklaştırmak istiyor. Neden onun yanına gittin' dedim. Oğlum da başka bir yurtta kalan kız kardeşini ziyaret amaçlı dedesiyle gittiğini söyledi. Oğluma bizim yanımızda kalmasını istedim. Bu sırada babam oğlumun omzunu sıktı ve eğilip kulağına bir şeyler söyledi. Ardından oğlum bize dönerek, 'Ben tercihimi yaptım. Benim tercihim dedemdir' dedi. Babam çocuklarımı bizden uzaklaştırmak istiyordu" diye konuştu.



Mahkeme başkanı, G. K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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